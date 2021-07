Atenționări meteo. Caniculă și disconfort termic, dar și ploi și vijelii – HARTA Meteorologii au facut publice noi informații despre vreme. Astfel, aflam nu doar vești despre temperaturile maxime ce se vor inregistra, vineri, in zonele afectate de canicula, ci și faptul ca sunt anunțate ploi și vijelii, 10 județe urmand sa intre, de la ora 18, sub incidența unui COD GALBEN de vreme instabila. Așadar, va fi […] The post Atenționari meteo. Canicula și disconfort termic, dar și ploi și vijelii - HARTA first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

