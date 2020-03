Atenționări de călătorie în Europa, publicate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe La sectiunea "Atentionari de calatorie - Europa - COVID-19", Ministerul Afacerilor Externe anunta ca informatii actualizate referitoare la masurile adoptate de statele europene in contextul noului coronavirus au fost publicate pe site-ul MAE. In cazul Italiei, MAE recomanda evitarea oricaror deplasari care nu sunt absolut necesare in aceasta tara si aminteste ca o serie de companii aeriene si-au intrerupt sau limitat zborurile din sau catre Peninsula."De asemenea, au fost adoptate masuri exceptionale care limiteaza circulatia persoanelor pe intreg teritoriul Italiei. Sunt permise doar deplasarile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

