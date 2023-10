Atenționare meteo de vânt puternic pentru județe din Oltenia Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic in noua judete, valabile in urmatoarele ore. Printre ele se afla și zone din Oltenia. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in zona de munte a judetelor Caras-Severin si Hunedoara se vor semnala intensificari ale vantului care vor depasi la rafala 90 – 100 km/h. De asemenea, pana la ora 11:00, vantul va sufla cu viteze ce vor depasi la rafala 55 – 65 km/h in mai multe localitati situate in zonele joase ale judetelor: Suceava, Botosani, Neamt, Alba si Mures. Vant puternic și in Gorj… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

