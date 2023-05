Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca, incepand de duminica, 14 mai 2023, ora 22:00, si pana marti, 16 mai 2023, ora 24:00, vor fi organizate greve de avertisment, la nivel federal, care…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca luni este prevazuta o greva generala, iar transportul public va fi paralizat. Luni, de 1 Mai, Ziua Internaționala a Muncii, in Franța va fi greva generala atat in transportul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria catre Grecia si Turcia, precum si retur catre Romania, in perioada 28 aprilie – 1 mai, ca se preconizeaza inregistrarea unor timpi de asteptare ridicati la punctele de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare de calatorie pentru Germania, unde urmeaza sa aiba loc greve pe mai multe aeroporturi. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca luni,…

- MAE, atentionare de calatorie pentru romanii care merg in Belgia, din cauza unei greve in transporturi Ministerul Afacerilor Externe din Romania a emis, marți dupa-amiaza, o avertizare de calatorie in Belgia din cauza unei greve in transporturi. MAE anunta ca in Regatul Belgiei vor fi perturbari ale…