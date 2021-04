Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Sancraiu din județul Cluj a depașit rata de incidența COVID de 4 la mia de locuitori, ceea ce înseamna ca se vor aplica restricții de weekend. Cu alte cuvinte, circulația va fi permisa doar pâna la ora 20:00, iar magazinele se vor închide…

- Masurile restrictive se aplica in perioada 12 aprilie 2021 – 25 aprilie 2021. Municipiul Targu Mureș a intrat in categoria de incidența cuprinsa intre 4/1.000 locuitori și 7,5/1.000 de locuitori incepand cu data de 12 aprilie 2021. Masurile restrictive se vor aplica timp de 14 zile, in perioada 12.04.2021…

- Municipiul Targu Mureș a intrat in categoria de incidența cuprinsa intre 4/1.000 locuitori și 7,5/1.000 de locuitori incepand cu data de 12 aprilie 2021. Masurile restrictive se vor aplica timp de 14 zile, in perioada 12.04.2021 – 25.04.2021, potrivit hotararii nr. 80 din 10 aprilie 2021 a Comitetului…

- Rata incidenței cazurilor pozitive de coronavirus in municipiul Targu Mureș a ajuns la 4,01/1.000 de locuitori. Noile masuri restrictive aferente depașirii pragului ratei de incidența se vor aplica incepand de saptamana viitoare. Odata cu depașirea pragului ratei de incidența de 4/1.000 de locuitori,…

- Astfel, in zonele unde incidenta este mai mare de 4 la mia de locuitori, circulatia populatiei in zilele de vineri, sambata si duminica se face pana la ora 20,00. Tot in aceste zile, magazinele se inchid la ora 18,00. Acolo unde rata de infectare depaseste 7,5 la mia de locuitori, aceste restrictii…

- Se constata depașirea incidenței cumulate la 14 zile, peste 4/1000 locuitori, in urmatoarele unitați administrativ-teritoriale: Crevedia (5,34/1000 locuitori), Vacarești (5,11/1000 locuitori), Lucieni (4,67/1000 locuitori), Fieni (4,49 /1000 locuitori), Pucioasa (4,47 /1000 locuitori), Doicești (4,46…

- Avand in vedere modificarea ratei de incidența a cazurilor de coronavirus in ultimele 14 zile in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat astazi, 27 martie 2021, Hotararea nr. 67. Cele mai importante modificari: Bogata și Gheorghe Doja sunt in categoria…

- Raed Arafat a precizat, la finalul conferinței de presa de joi seara, in care au fost prezentate noile restricții impuse de CNSU, ca la acest moment nu se aplica restricții de circulație in afara localitaților. Șeful DSU a spus insa ca acolo unde a fost impusa carantina, masura de a interzice parasirea…