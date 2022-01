Atenție! Țigara electronică are efecte nocive asupra ochilor Potrivit unui nou studiu american, țigara electronica genereaza efecte nefaste asupra ochilor. Inițial, țigara electronica a fost conceputa ca o etapa premergatoare renunțarii definitiv la fumat. Ulterior, s-a observat ca acest substitut nu este lipsit de riscuri: la tulburarile de respirație, creșterea ritmului cardiac se adauga și problemele de vedere Cercetatorii americani, citați in publicația International Journal of Ophthalmology, au descoperit in compoziția lichidului dintr-o țigara electronica substanțe chimice cancerigene, poluanți atmosferici și metale grele. Scopul articolului referitor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul iși pierde vasta majoritate a abilitații de a ne infecta in decurs de doar cateva minute dupa ce ajunge in aer, potrivit primelor simulari facute asupra modului in care virusul supraviețuiește in aerul expirat, relateaza The Guardian. Cercetatorii au descoperit ca 90% din capacitatea…

- In lipsa unui somn adecvat, adolescentii ajung sa consume junk food si mult zahar. Cercetatorii americani arata ca cu cat somnul are o durata mai scurta, cu atat crește nevoia de zahar si carbohidrati a tinerilor. Studiul, publicat in Sleep Research Society, arata ca exista o legatura directa…

- Vaccinul nu impiedica infectarea cu noul coronavirus, dar reduce durata prezenței virusului in corp, limitand astfel riscul de transmitere pe termen lung. Un studiu, publicat in The New England Journal of Medecine, prezentat de Futura sante, arata ca persoanele vaccinate sunt contagioase o perioada…

- Cererea in creștere pentru explorarea spațiului crește șansele ca organismele extraterestre sa invadeze Pamantul și ca organismele de pe Pamant sa invadeze alte planete, au argumentat oamenii de știința intr-o noua lucrare. Potrivit Live Science , Cercetatorii indica istoricul umanitații in ceea ce…

- O echipa de oameni de stiinta din Israel a dezvoltat o noua tehnologie bazata pe inteligenta artificiala pentru depistarea minciunilor prin intermediul miscarilor muschilor faciali. Anunțul a fost facut de Universitatea din Tel Aviv (TAU), potrivit Xinhua. Noua tehnologie ar putea contribui la dezvoltarea…

- Un nou studiu, prezentat cu ocazia sesiunii anuale a American Heart Association, sugereaza ca exista un risc major de accidente vasculare cerebrale (AVC) in cazul tinerilor fumatori de țigarete electronice, comparativ cu fumatorii de țigari obișnuite. Pentru a ajunge la aceasta concluzie, autorii…

- Virusul SARS-CoV-2 afecteaza toate cele cinci simțuri – gustul, mirosul, vederea, auzul și simțul tactil – potrivit unor studii internaționale prezentate de UMF ”Grigore T. Popa” din Iași, Știm deja ca printre simptomele care anunța infectarea cu SARS-CoV-2 se afla pierderea mirosului și a gustului.…

- Oamenii de știința de la Oxford au identificat o gena specifica care dubleaza riscul de insuficiența respiratorie cauzata de Covid-19. Aceasta gena recent descoperita ar putea explica de ce unele grupuri etnice sunt mai predispuse decat altele la forme grave ale bolii, scrie Bloomberg, citata de Mediafax.…