Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza duminica dimineata ca pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, intre kilometrii 144 (Fetesti, judetul Ialomita) - 170 (Pestera, judetul Constanta), sunt semnalate portiuni cu ceata, vizibilitatea fiind redusa sub 100 de metri.Valorile de trafic sunt reduse…

- Meteorologii au emis joi, 8 decembrie, un Cod Galben de ceața, valabil in 41 de localitați din județul Cluj. Alte doua județe vecine sunt la fel de afectate de ceața densa. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), a emis joi un Cod Galben de ceața care afecteaza 41 de localitați din…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dimineata un cod galben de pricipitatii mixte, care vor conduce la formarea de polei. Avertizarea este valabila pentru judetele: Neamt, Bacau, Iasi si Vaslui pana la ora 11:00. La Iasi, se inregistra -1° azi-dimineata la ora 9. Ieri, termometrele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 3 decembrie, incepand cu ora 22.00, se va desfasura un transport agabaritic,in convoi, pe ruta Port Agigea ndash; DN 39A ndash; A4 ndash; DN 2A ndash; DNCB ndash; A1ndash; DN 73 ndash; Clucereasa. Potrivit Infotrafic,…

- Unde vor fi amplasate radarele in județul Alba, de 1 decembrie. Polițiștii vor supraveghea mai multe strazi din Alba Iulia Polițiștii rutieri din Alba se vor afla la datorie de Ziua Naționala și vor supraveghea traficul din județ, care va avea valori mult mai mari decat cele obișnuite. Radare vor fi…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Galben de ceața densa și polei in mai multe localitați din udețul Cluj, inclusiv pentru municipiul Cluj-Napoca. Meteorologii au emis marți, 29 noiembrie, un Cod Galben de ceața valabil in aceasta dimineața in mai multe zone din județul Cluj.…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod Galben de ceața pentru 22 de localitați din județul Cluj, joi, 10 noiembrie, dimineața. Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis o avertizare de cod galben de ceața pentru joi dimineața. Avertizarea de Cod Galben este valabila…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la data de 22 octombrie a.c., incepand cu ora 22.00, se va desfasura un transport agabaritic, in convoi, pe traseul Port Constanta ndash; DN39 Autostrada A4 ndash; DN39 A Agigea Port. Potrivit Infotrafic, transportul este…