Atenție șoferi! Medicamentele pentru tuse vă pot 'scoate' pozitivi la testele antidrog utilizate de Poliția Rutieră Testele antidrog utilizate de Poliția Rutiera pentru a detecta șoferii aflați sub influența substanțelor psihoactive pot furniza rezultate pozitive și in cazul persoanelor care au consumat medicamente pentru tuse sau antialergice. Poliția Rutiera utilizeaza teste rapide de screening pentru a determina daca un șofer a consumat substanțe psihoactive. Aceste teste antidrog nu sunt insa extrem de precise, avand mai degraba un rol orientativ, conform ProMotor. In cazul in care rezultatele indica prezența unei substanțe halucinogene, șoferul va fi escortat la un centru medical specializat,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

