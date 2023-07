Firme Constanta: Schimbari in cadrul societatii Balcan Building SRL, dupa decesul unui asociat

Mai multe schimbari au avut loc in cadrul societatii Balcan Building SRL dupa decesul unuia dintre asociati. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Radu Balcan in calitate de asociat al societatii Balcan… [citeste mai departe]