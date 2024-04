Atentie soferi! Mai multe transporturi agabaritice vor circula pe drumuri din tara! Unul porneste de la Agigea

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, in aceasta seara, 02 aprilie, se vor efectua 9 transporturi agabaritice pe urmatoarele trasee: – incepand cu ora 18:30, un transport format din doua camioane, cu lațimea de 6,15 metri și 6,3 metri, respectiv mase cuprinse…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca astazi, 31.03.2024, incepand cu ora 20.00, se vor efectua 4 transporturi agabaritice pe urmatorul traseu: – Cristian (județul Sibiu) – DN 1 – DN 7H – A 1 – DN 7 – Vladimirescu (județul Arad). Acestea sunt formate din cate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 26 martie, se vor efectua 10 transporturi agabaritice pe urmatoarele trasee: la orele 18:00 si 20:00, se vor pune in miscare 2 transporturi agabaritice pe ruta: Agigea ndash; DN 39A ndash; DN 39 ndash; A4 ndash; DN…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in data de 12.03.2024, incepand cu ora 20:00, la interval de 30 minute, se vor efectua 4 transporturi agabaritice pe traseul: intersectie DN 1A cu DJ 140 ndash; DN 1A ndash; DN 1 ndash; DN 72 ndash; DN 61 ndash; A 1 ndash;…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 25 februarie 2024, incepand cu ora 20:00, se vor efectua 4 transporturi agabaritice pe urmatorul traseu: Cristian ndash; DN 1 ndash; DN 7H ndash; A 1 ndash; DN 7 ndash; Vladimirescu. Acestea sunt formate fiecare din…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, incepand cu ora 22.00, se vor efectua doua transporturi agabaritice pe traseul Agigea Port ndash; DN 39 ndash; Autostrada A4 ndash; DN 3 ndash; DN 22C ndash; DN 2A ndash; DN 2 ndash; Autostrada A7 ndash;DNVO2P ndash;…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca astazi, 11 februarie, se vor desfașura 6 transporturi agabaritice, astfel: – incepand cu ora 20:00, la interval de 30 de minute, se vor pune in mișcare 4 transporturi agabaritice pe traseul int. DN 1A/DJ 140 – DN 1A – DN 1…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora , se circula in condiții de ceața pe multe artere rutiere din județele Arad, Bihor, Dolj, Maramureș și Mehedinți, vizibilitatea in trafic fiind redusa sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri. Se recomanda…