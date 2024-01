Atenție șoferi: Dispare permisul de conducere! Permisul de conducere ar putea deveni istorie in urmatorii ani, datorita unei propuneri gandita de oficialii europeni . Uniunea Europeana se lanseaza intr-un efort ambițios de reconfigurare a regulilor și standardelor din industria auto , evaluand posibilitatea introducerii unui permis de conducere auto digital. Scopul acestei inițiative este sa creeze un document digital standardizat, inlocuind astfel vechiul carnet de conducere fizic, și sa fie recunoscut in toate statele membre ale UE. Uniunea Europeana se afla in prezent in mijlocul unui proces de elaborare a unui set nou de reguli pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

