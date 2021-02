Atenție, șoferi! Circulație închisă, pe DJ 592, la intrarea în Lugoj Circulația rutiera va fi inchisa miercuri, 17 februarie, intre orele 8 și 16, pe DJ 592 Lugoj-Buziaș, in zona trecerii la nivel cu calea ferata de la intrarea in municipiul Lugoj (zona ButanGas). Autoritațile au anunțat ca vor fi efectuate lucrari la pasajul de trecere de la nivel cu calea ferata, iar traficul va fi deviat pe ruta ocolitoare Boldur – Jabar – Lugoj. Distribuie :TweetListareMai multEmailWhatsApp Telegram Similare Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

