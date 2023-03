Atenție! Sălile de sport, adevărate cuiburi de bacterii! Un studiu recent avertizeaza ca salile de sport, unde se amesteca transpirația cu testosteronul, ar fi veritabile cuiburi de bacterii. Pentru a formula aceasta concluzie trista, cercetatorii au analizat 27 de echipamente din trei sali de sport diferite. Concret, in fiecare sala de sport au fost analizate cate trei benzi de alergat, trei biciclete de exerciții și trei haltere. Și spre marea surpriza, ei au constatat ca fiecare obiect analizat era garnisit cu peste un milion de germeni/2,54 cm. Mai precis: bacili gram negativi, bacterii gram pozitive etc., adica agenți responsabili pentru numeroase… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

