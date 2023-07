Cele mai recente statistici ale Centrelor pentru controlul și prevenția bolilor (CDC) din SUA arata ca aproximativ un diabetic din patru (26,4) ar suferi de retinopatie diabetica (Prevalence of Diabetic Retinopathy in the US, in 2021), care poate duce la pierderea vederii. O cifra care ar putea fi mult mai mare. Or, aceasta boala este departe de a fi ignorata, deoarece in stadii avansate provoaca pierderea ireversibila a vederii. Fara durere și, la inceput, fara simptome Din pacate, persoana suferinda de diabet și cu retinopatie, la inceput, nu are niciun simptom și nu iși da seama de aceasta…