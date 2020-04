Stiri pe aceeasi tema

- Volumul apelurilor telefonice, sms-urilor si mesajelor de e-mail cu intentie de frauda creste in perioada Sarbatorilor Pascale, atrage atentia Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) intr-un comunicat remis joi AGERPRES . Centrul a publicat un ghid cu informatii…

- ING Bank Romania a inregistrat, intr-un weekend din perioada starii de urgența, de 10 ori mai multe e-mailuri nesolicitate decat media obișnuita, majoritatea fiind așa-zise mesaje de șantaj prin care se incerca obținerea unor recompense in bani din partea utilizatorilor. Mai multe despre riscurile…

- Echipa Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) recomanda atentie la e-mail-urile care falsifica identitatea reala a expeditorului, in contextul in care activitatile pe internet sunt pe un trend ascendent, iar atacatorii vad in aceasta situatie o oportunitate…

- ​​O noua campanie de tip scam se propaga în aceste zile în mediul online și are ca ținta utilizatori din România. Dupa ce s-au folosit de identitatea vizuala a unor retaileri sau hypermarketuri cu o prezența la nivel național, metodele infractorilor cibernetici migreaza catre folosirea…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) avertizeaza ca o noua campanie de tip scam se propaga in aceste zile in mediul online si are ca tinta utilizatori din Romania, infractorii cibernetici folosind identitatea vizuala a unor institutii de presa pentru campanii…

- Valul de campanii de tip scam care vizeaza utilizatori din Romania continua, de data aceasta venind randul celor de la Carrefour sa le fie copiata si utilizata identitatea vizuala, avertizeaza specialistii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO). "Continua valul…

- Copiilor le este mai dificil sa ințeleaga ce vad sau ce aud despre boala provocata de noul coronavirus, despre pandemie, despre virusul care a ucis mii de oameni in toata lumea. Drept urmare, ei pot fi deosebit de vulnerabili in fața sentimentelor de anxietate, stres și tristețe. Ii ajuta o discuție…