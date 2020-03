Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți cercetatori din Israel au anunțat ca incep sa testeze un vaccin special creat impotriva coronavirus. Acesta ar putea fi folosit din aceasta vara și va fi administrat pe cale orala. Potrivit echipei de medici, vaccinul a fost realizat mai degraba pentru a proteja persoanele care nu au fost…

- Federatia Romana de Diabet, Nutritie si Boli (FRDNB) metabolice le recomanda persoanelor cu diabet zaharat sa adopte o serie de masuri suplimentare fata de restul persoanelor, in timpul pandemiei cu coronavirus. „Persoanele cu DZ pot avea un risc crescut pentru infectii, deci si pentru cele cu Covid…

- Autoritatile de la Beijing au anuntat ca persoanele sosite din strainatate in capitala chineza vor fi plasate incepand de luni in centre de carantina, pentru a proteja tara de cazurile importate de Covid-19, a informat presa de stat, citata de AFP, informeaza AGERPRES . Pana in prezent, persoanele care…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca pana astazi, 13 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 75 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 75 de cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele…

- Prima persoana diagnosticata cu Covid-19 in New Jersey este un barbat in varsta de 32 de ani, care a fost internat in spital, transmite miercuri DPA intr-un material despre riscurile pe care noul coronavirus le prezinta pentru persoanele tinere si sanatoase noteaza Agerpres.Intr-un clip video…

- Pentru a preveni infectia cu coronavirus, Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale vine cu urmatoarele recomandari:Persoanele care nu prezinta simptome asociate cu infecția Coronavirus de tip nou, revenite din regiunile cu izbucniri in focare de COVID-19, sau care au avut

- Un barbat din județul Gorj este primul caz de infectare cu coronavirus din Romania. Persoana respectiva a intrat in contact cu cetațeanul italian depistat cu coronavirus dupa ce s-a aflat in vizita in Romania, mai multe zile, saptamana trecuta. Ministrul Sanatații, Victor Costache, și secretarul de…

- Numarul deceselor inregistrate din cauza infectarii cu coronavirus a ajuns, marți, la 2.626, dintr-un numar de aproape 80.000 de cazuri confirmate, la nivel mondial. Rata mortalitații este de 3%.