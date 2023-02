Atentie! MApN atentioneaza asupa unui nou fake news! Despre ce este vorba

MApN reclama un nou fake news Sisteme de aparare antiaeriana romanesti prezente in anul 2022 la repetitiile pentru Ceremonia militara de Ziua Nationala a Romaniei, prezentate in mod fals ca indreptandu se in prezent catre granita cu Republica Moldova., anunta MApN. Oficial de la MApNSisteme de aparare antiaeriana romanesti prezente in anul 2022 la repetitiile pentru Ceremonia militara de Ziua Nationala a Romaniei, prezentate in mod fals ca indreptandu se in prezent catre granita cu Republica Mol ...