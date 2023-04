Atenţie la Uber şi Bolt în aceste zile: tarifele au sărit în aer la Iaşi. Preţurile au crescut şi de trei ori Iesenii care apeleaza la serviciile de ridesharing in aceste zile, cum ar fi Uber sau Bolt, trebuie sa scoata mai multi bani din buzunar pentru o cursa, pretul cerut fiind si de aproape trei ori mai mare. Dupa ce iarna s-a intors in Moldova, cu viscol si ninsoare, o cursa care costa 25 de lei poate ajunge acum si la 60 de lei sau chiar mai mult. De regula, tariful este calculat si afisat inainte de confirmarea cursei, iar multi ieseni au ramas stupefiati cand au vazut cat ar trebui sa plateasca. Miercuri, de exemplu, cand s-a emis o avertizare de vreme rea (cod rosu) pentru judetul Iasi, tariful… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

