Atenție la îmbrățișări: „Când actul infracţional e asezonat şi cu puţin sentiment pasional, prejudiciul e cu siguranţă produs" Poliția Suceava a transmis sambata mai multe recomandari in cadrul campaniei de prevenire a furturilor "Sarbatori in siguranta", avertizand asupra metodei ,,imbratisarii", descrisa ca un mod de actiune facil si rapid: "Cand actul infractional in sine este asezonat si cu putin sentiment pasional…prejudiciul este cu siguranta produs". Pornind de la cazul unui tanar care, dupa […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

