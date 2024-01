Stiri pe aceeasi tema

- Un nou tip de frauda in domeniul investițiilor online face ravagii in aceasta perioada in Romania. Poliția trage un mare semnal de alarma și ne invața cum sa recunoaștem inșelatoria și cum sa evitam, astfel, sa ramanem cu conturile goale.

- Specialiștii cibernetici avertizeaza ca hackerii au inceput sa practice o noua metoda prin care sa pacaleasca parinții pentru a-i stoarce de bani. Astfel, infractorii folosesc inteligența artificiala pentru a clona vocile, in doar 3 secunde. Citește și: Barbat mort in incendiul de la Stalpeni. Gasit…

- Experții in securitate cibernetica avertizeaza ca in spatele mesajelor nesolicitate pe care le primiți pe telefon se afla, de cele mai multe ori, infractori care incearca sa-i pacaleasca pe oameni. Potrivit descrierii prezentate de Directoratul Național de Securitate Cibernetica, prin intermediul aplicației…

- Val de tentative de frauda in prag de sarbatori! In ultimele zile, mai mulți escroci se folosesc de aplicația WhatsApp, pentru a incerca sa fure datele și banii utilizatorilor din Romania. Infractorii le promit bani celor care apreciaza cateva postari pe rețelele sociale. Citește și: Aveți bani? Se…

- Experții in securitate cibernetica avertizeaza ca in spatele mesajelor nesolicitate pe care le primiți pe telefon se afla, de cele mai multe ori, infractori care incearca sa-i pacaleasca pe oameni. Potrivit descrierii prezentate de Directoratul Național de Securitate Cibernetica, prin intermediul aplicației…

- Infractorii cibernetici apeleaza la o tactica de manipulare prin mesaje WhatsApp, prin care cer romanilor sa aprecieze anumite postari pe social media, iar prin intermediul Telegram determina victimele sa dezvaluie date private și sa investeasca bani, sub pretextul unor oportunitați fictive de profit,…

- Infractorii se dau drept angajații Poștei Romane care spun ca pachetul nu poate ajunge la clienți din lipsa informațiilor.Specialiștii in securitate cibernetica indeamna oamenii sa fie foarte atenți la sursele de unde provin aceste mesaje, pentru ca unele au adrese suspecte.Poșta Romana avertizeaza…

- Tentative de frauda pe YouTube: Cum acționeaza infractorii cibernetici. Avertismentul DNSC Tentative de frauda pe YouTube: Cum acționeaza infractorii cibernetici. Avertismentul DNSC Expertii Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC) au transmis, in cursul zilei de vineri, 3 noiembrie,…