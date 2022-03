Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea capacitații de testare și testarea in special a persoanelor cu posibilitate crescuta de a fi infectate cu SARS-CoV-2 au rolul de a depista din timp boala, cu scopul de a acorda tratament rapid celor care au contactat COVID-19, dar și pentru a preveni, pe cat posibil, raspandirea accentuata…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, in aceasta dimineața, ca s-a atins indicele de refererința de sub 50% grad de ocupare al paturilor la ATI, iar in Romania vor fi relaxate restricțiile. Astfel, se va renunța la certificatul verde in centrele comerciale, iar masca nu va mai fi obligatorie…

- Media numarului de cazuri de pacienti infectati cu noul coronavirus este in scadere in ultimele sapte zile, a informat azi, intr-o conferinta de presa, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, care a precizat ca ridicarea restrictiilor trebuie sa fie corelata cu numarul de persoane internate, indeosebi…

- In plin val cinci al pandemiei, intr-o perioada in care zilnic asistam la atingerea unui nou record de infectari, ministrul Sanatații vine cu vești mai puțin optimiste vizavi de saptamanile care urmeaza. Momentan, Romania nu a atins varful valului, astfel ca numarul cazurilor de Covid-19 este in continua…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, marți, la Constanța, ca Romania are una dintre cele mai rapide creșteri din Europa a cazurilor de COVID și a precizat ca a fost pus la punct un sistem care ar trebuie sa fie funcțional pentru ca pacienții sa ajunga mai repede la testare și evaluare.…

- Ieri, 29 decembrie, a fost anunțat oficial pachetul de masuri pe care Ministerul Sanatații l-a luat si il organizeaza in perioada imediat urmatoare, pentru un raspuns adecvat din punct de vedere medical la o crestere a numarului de cazuri de pacienti infectati cu noul coronavirus cu scopul de a reduce…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, si seful Centrului National pentru Supravegherea si Controlul Bolilor, medicul Adriana Pistol, prezinta, miercuri, planul de masuri pentru gestionarea valului 5 al pandemiei de COVID-19. Specialistii estimeaza ca acesta va fi generat, in special, de catre varianta…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca specialiștii se așteapta ca in Romania sa avem o creștere a numarului de cazuri de la jumatatea lunii ianuarie sau chiar mai devreme. ”In opinia multora, de la jumatatea lunii ianuarie vom avea o creștere a numarului de cazuri sau poate chiar…