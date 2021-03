Atentie cum procedati cu molozul! Puteti ramane fara masina. S-a intamplat, in premiera, la Craiova. O camioneta care transporta moloz rezultat din demolari a fost identificata, ieri, in trafic de Politia Locala si confiscata, ulterior, de Garda de Mediu Dolj. O astfel de situatie este reglementata din 2008, dar pana acum nu s-a aplicat in Craiova. Ieri, autoritatile locale si institutiile abilitate au spart gheata. Cum s-a putut acest lucru? Potrivit unui comunicat emis de Primaria Craiova , identificarea autovehicului respectiv si confiscarea lui a avut loc „in baza unui protocol incheiat intre…