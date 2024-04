Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Bistrița Daniel Suciu a numit acțiunea Poliției Locale prin care s-a cerut demontarea panourilor electorale cu candidatul partidului la Primaria Bistrița, Gabriel Lazany, drept un abuz. Acesta a mai dezvaluit faptul ca pentru panourile respective s-au cerut atat certificat de urbanism, cat…

- Vineri, 29 martie – zi nefasta pentru aranjamentele florale din Ramnic: la ora 12.45, un echipaj al Poliției Locale il surprindea pe S.F., de 52 de ani, din Paușești, in timp ce transfera un arbust din spatele blocului T1 de pe strada Mihai Viteazu intr-un sac pregatit, evident, din timp pentru aceasta…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins astazi la Primaria Generala București și la sediul Poliției Locale. Procurorii DNA ar fi descins astazi la Primaria Capitalei, dar și la Poliția Locala. Perchezițiile ar avea legatura cu o amenda data de primarul general al Capitalei in legatura…

- Primaria Targu Jiu are peste 600 de angajați care pot fi supuși in orice moment testarii, daca exista suspiciunea ca au consumat alcool. Alcooltestul, care este in prezent la Poliția Locala, va ajunge și la alte instituții, relateaza Jurnalul Olteniei.Dupa ce primarul a anunțat ca ii va testa privind…

- Un șofer s-a ales cu dosar penal, dupa ce a forțat intrarea intr-un sens giratoriu și a jenat un alt conducator auto. Scena a fost observata de un echipaj al Poliției Locale, care, la o verificare mai atenta au constatat ca șoferul nu respecta limita de greutate maxim autorizata și nu avea permis corespunzator…

- Poliția Locala a identificat doar anul acesta 58 de autoturisme posibil abandonate pe domeniul public sau pe locurile de parcare. Instituția nu poate elibera locurile de parcare decat la 6 luni de la prima constatare, deși multe din autoturisme nu mai au nici ITP și nici RCA valabile. De la inceputul…

- Poliția Locala informeaza ca luni, 12 februarie, un echipaj din cadrul Serviciului Ordine Publica și Circulație a solicitat o ambulanța in vederea acordarii ajutorului medical... The post Ambulanța, solicitata in fața sediului Poliției Locale, pentru a ingriji un tanar drogat appeared first on Special…

