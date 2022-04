Atenție! Alergiile sunt asociate cu un risc crescut de tulburări cardiovasculare Alergiile, indiferent de originea lor, pot reprezenta un factor de risc major de boli cardiovasculare. American College of Cardiology s-a reunit, recent, in cadrul congresului din Coreea de Sud pentru a discuta despre prevenția și ingrjirea bolilor cardiovasculare. Cu aceasta ocazie, participații și-au prezentat ultimele observații care nu au fost inca publicate, printre care și potențialele legaturi intre alergii – alimentare, respiratorii, cutanate – și riscul crescut de hipertensiune și boli cardiovasculare. Pentru pacienții cu probleme alergice, examenele legate de presiunea sanguina și boli… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

