Atentate în Afganistan: Cel puţin 37 de morţi, inclusiv 10 jurnalişti Cel putin 37 de persoane, dintre care 10 jurnalisti, si-au pierdut viata luni in Afganistan intr-o serie de atentate sangeroase la Kabul si in sudul tarii, relateaza AFP.



Un dublu atentat sinucigas a lovit capitala afgana luni dimineata, fiind ucise cel putin 25 de persoane, inclusiv fotograful sef al biroului AFP de la Kabul, Shah Marai. Alti opt jurnalisti, care lucrau pentru diferite posturi de radio si televiziune afgane, au fost de asemenea ucisi, in cea de-a doua deflagratie survenita in mijlocul reporterilor.



Atacul de la Kabul a fost urmat de un alt atentat sinucigas… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

