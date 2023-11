Au fost momente de panica in SUA, dupa ce viata nepoatei lui Joe Biden s-a aflat in pericol! Se pare ca, in toiul noptii, trei indivizi au incercat sa sparga un vehicul guvernamental. Agenți ai Serviciului Secret din SUA responsabili de protecția lui Naomi Biden au deschis focul, dupa ce au vazut cele trei persoane […] The post Atentat la familia lui Joe Biden? Agenții Serviciului Secret au deschis focul! first appeared on Ziarul National .