Stiri pe aceeasi tema

- Prezența Republicii Moldova in CSI nu reprezinta ”mare valoare” pentru Rusia, a declarat președintele rus Vladimir Putin, in conferința de presa anuala. Acesta a sugerat ca R. Moldova, fiind unul dintre cele mai sarace state europene, nu iși poate permite sa renunțe la gazul rusesc ”ieftin”, și nici…

- Israelul a eliberat duminica 39 de deținuți palestinieni, la schimb cu 17 persoane capturate de mișcarea islamista Hamas, in atacurile de la 7 octombrie. Din grupul celor eliberați de Hamas, 14 sunt cetațeni israelieni, iar alți trei au alte cetațenii. Printre cei 14, se afla noua copii, inclusiv Abigail…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, ar fi reușit sa fuga ilegal din țara. Așa sugereaza autoritațile, Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Maramureș precizand, vineri, intr-un comunicat de presa, ca edilul – condamnat la 5 ani de inchisoare – se afla sub control judiciar și s-a…

- Unul din 12 romani are diabet, in timp ce media europeana este de 1 din 11 adulți. In cadrul Conferinței de presa organizata cu prilejul Zilei Mondiale a Diabetului de catre Societatea Romana de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice (SRDNBM) autoritați din domeniul Sanatații, medici specialiști și reprezentanți…

- Trei persoane au murit, iar alte 8 au suferit diverse traumatisme, in urma unui accident rutier intre un microbuz si un autoturism, care a avut loc luni dimineața in localitatea Independenta, din judetul Galati. A fost activat Planul rosu de interventie. In urma accidentului, au fost 11 victime, trei…

- Agenți ai Iranului creeaza tensiuni in Marea Britanie prin implicarea in protestele de strada referitoare la Fașia Gaza, potrivit publicației The Times. Ofițeri din domeniul contra-terorismului au declarat sub protecția anonimatului ca Teheranul incearca sa creasca nivelul de tensiuni in societate prin…

- Forțele de Aparare Israeliene (IDF) au anunțat ca numarul ostaticilor ținuți de catre Hamas in Gaza este acum de 222 de persoane, barbați, femei, copii. Pana acum s-a vehiculat cifra de 212 persoane care au fost capturate dupa atacul din 7 octombrie. Contraamiralul Daniel Hagari, purtatorul de cuvant…

- Pompierii din judetul Constanta au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce mai multe persoane s-au intoxicat cu solutie pentru acarieni, la Caminul de Batrani din Eforie Sud. Șapte varstnici au ajuns la spital, iar cladirea a fost evacuata. „Persoane intoxicate la Caminul de Batrani din…