- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Secția Relații Publice, Marketing, Logistica, Proiecte, Programe, alaturi de Colegiul Național de Arta „Octav Bancila” Iași și Editura „Nemi”, va invita sambata, 1, 8 și 15 februarie 2020, incepand cu ora 16.00, in Sala de Educație Muzeala a Palatului Culturii…

- Intalnirea cu „lumea povestilor muzicale" va avea loc pe 25 ianuarie, de la ora 16, in Sala de Educatie Muzeala a Palatului Culturii. Atelierul va consta in lecturi din volumul „Vivaldi si cele patru anotimpuri", semnat de Cristina Andone si aparut la Editura „Nemi", in colectia „Povesti din Padurea…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca, din 3 august 2021, romanii vor primi carți de identitate electronice. Documentele vor fi eliberate obligatoriu de la varsta de 12 ani și vor putea fi solicitate chiar de la nașterea copilului. Cei care vor opta sa utilizeze carți simple de identitate…

- Centrul de Carte Fischer International și Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, in parteneriat cu British Council Romania, Eurognosi și Biblioteca Metropolitana București lanseaza un concurs de...

- Centrul Național de Informare și Promovare Turistica din Șimleu Silvaniei va gazdui miercuri, 27 noiembrie, incepand cu ora 14, lansarea volumului de versuri ”Mi-e dor de mine” – autor Ioan-Vasile Bulgarean. Volumul a aparut la Editura ”Caiete Silvane”, in Colecția ”Poesis”. Autorul Ioan-Vasile Bulgarean…

- Atelierul de lectura „In lumea povestilor muzicale" propune copiilor lecturi din volumele semnate de Cristina Andone, aparute la Editura „Nemi" in colectia „Povesti din Padurea Muzicala", lecturile urmand sa fie sustinute de dr. Daniela Ciocoiu, profesor de canto la Colegiul National de Arta „Octav…

- Cartile pentru copii sunt importante in procesul de dezvoltare sanatoasa a celor mici. Lectura este benefica pentru dezvoltarea limbajului si a imaginatiei si este bine sa le citim copiilor inca de cand acestia au doar cateva luni. In principiu, putem spune ca toate cartile pentru copii sunt la fel.…