Marea salva de rachete și drone lansate din Iran spre Israel a fost genul de conflict direct intre puterile din Orientul Mijlociu de care lumea se temea de mult timp ca va marca declanșarea unui razboi in toata regula. Dar in spatele naturii fara precedent a atacului s-a aflat un dans de semnale diplomatice care […]