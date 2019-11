Atacul din Tadjikistan, comis de luptători ai Statului Islamic "Ancheta si interogatoriul asupra persoanelor arestate au stabilit ca grupul terorist armat (...) a folosit, la 3 noiembrie 2019, acoperirea noptii pentru a intra ilegal in Tadjikistan din republica islamica Afganistan", a transmis politia de frontiera din Tadjikistan intr-un comunicat, precizand ca atacatorii 'sunt cu totii membri ai gruparii Statul Islamic'. Cincisprezece atacatori dintr-un grup neidentificat, precum si un politist si un militar au fost ucisi in Tadjikistan intr-un atac asupra unei unitati a garzilor de frontiera, a anuntat anterior miercuri Ministerul de Interne din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

