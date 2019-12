Stiri pe aceeasi tema

- Robert O’Brien, consilierul prezidențial pentru Siguranța Naționala, a declarat ca atacul armat de la baza militara din Pensacola "pare" sa fi fost un atentat terorist, informeaza Mediafax citând cotidianul The Washington Times. "Nu vreau sa prejudiciez ancheta, dar se…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a anuntat ca a cerut fortelor armate sa revizuiasca securitatea la bazele militare si procesul de triere a soldatilor straini care vin in SUA pentru instruire, dupa un atac care a avut loc vineri in Florida, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Un locotenent…

- Sauditul care a omorât trei persoane vineri la baza aeronavala din Florida a transmis mesaje ostile Statelor Unite înainte de a comite atacul a spus SITE, Institutul de cautare a organizațiilor teroriste internaționale, relateaza AFP. Atacul a fost filmat de alți doi saudiți. ”Sunt…

- Potrivit politiei, trei persoane au fost ucise in atacul produs in Baza aeriana Pensacola din Florida. Alte sapte persoane, inclusiv doi agenti de politie, au fost ranite in atac. Un oficial american a declarat ca autorul atacului era un student saudit la Sectia Aviatie a Academiei militare din Pensacola.

- Doua persoane au fost ucise si alte cateva ranite intr-un incident armat survenit vineri la baza aeronavala Pensacola din Florida. Presupusul atacator a fost impuscat mortal de politie, au anuntat autoritatile, transmit Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- Cel putin o persoana a fost ucisa intr-un incident armat produs vineri intr-o unitate militara din statul american Florida, anunta surse citate de presa americana.Un individ a deschis focul, vineri, in Baza aeriana Pensacola din Florida, informeaza postul ABC7, transmite mediafax.ro. Citește…

