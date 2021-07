Atacatorul din Germania care a ucis în iunie 3 persoane și a rănit alte 6 a fost trimis la un spital psihiatric Autorul atacului cu cuțit din Würzburg, din luna iunie, în care au murit trei femei și au fost ranite alte șase persoane a fost trimis la un spital spihiatric, au spus anchetatorii germani, relateaza Euronews.

Experții au concluzionat ca somalezul în vârsta de 24 de ani e posibil sa nu poata fi tras la raspundere pentru acțiunile sale.

Suspectul a fost împușcat în picior de poliție și arestat dupa ce a ucis trei femei și a ranit alte șase persoane - inclusiv un copil de 11 ani - pe 25 iunie în timpul unui atac în fața unui maazin din Wurzburg.

