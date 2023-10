Stiri pe aceeasi tema

- ACTUALIZARE 11:08 Poliția din Bruxelles l-a impușcat mortal pe barbatul care a ucis luni seara doi cetațeni suedezi, conform BBC. Abdesalem Lassoued, in varsta de 45 de ani, a fost impușcat intr-o cafenea din cartierul Schaerbeek. Barbatul inarmat care a ucis luni doi cetațeni suedezi la Bruxelles a…

- Poliția din Bruxelles l-a impușcat marți pe Abdesalem, barbatul care a ucis luni seara doi cetațeni suedezi. Teroristul a fost dus la terapie intensiva, dar a murit din cauza ranilor suferite, potrivit BBC.

- Autoritatile din Bruxelles spun ca atacatorul care a ucis aseara doi suedezi ar fi fost omorat intr-un schimb de focuri cu politia, sustine presa belgiana. Este vorba despre un cetatean tunisian, care se declara sustinator al gruparii Stat Islamic. Ministrul de interne, Annelies Verlinden, spune ca…

- Autorul atacului terorist de la Bruxelles a fost impușcat mortal intr-o cafenea din Schaerbeek. Abdesalem Lassoued, in varsta de 45 de ani, un tunisian care locuia ilegal in Belgia, a deschis focul in centrul Bruxelles-ului luni seara, ucigand doi suedezi, informeaza cotidianul Nieuws Blad.Nivelul alertei…

- Potrivit cotidianului belgian La Derniere Heure, cel care a ucis doi suporteri suedezi inaintea meciului Belgia - Suedia (1-1) este un tunisian, ale carui inițiale sunt L.A., nascut la 1 septembrie 1978. A solicitat azil in 2019, dar i-a fost refuzat, și se afla ilegal in Belgia. A fost reținut de autoritați…

- Doi cetateni suedezi au fost ucisi luni seara la Bruxelles intr un atac cu arma descris drept un atac las de catre premierul belgian Alexander De Croo si al carui autor, care a fugit cu un scuter, a fost cautat in mod activ in timpul noptii de luni spre marti, transmite AFP, citat de Agerpres.roUn mesaj…

- Un atac terorist a avut loc luni seara in Bruxelles. Un barbat a ucis doua peroane dupa ce a strigat „Allahu Akbar”. Cel putin doua persoane au fost ucise cu focuri de arma, luni seara, in jurul orei locale 19.00, la Bruxelles, iar suspectul a fugit, a declarat pentru AFP parchetul din capitala Belgiei.…

- Alerta de gradul zero in centrul capitalei belgiene, Bruxelles, luni seara. Doua persoane și-au pierdut viața in urma unui atac terorist. Victimele atacului din capitala Belgiei sunt doi suedezi, posibil fani ai naționalei suedeze, in condițiile in care luni seara se juca meciul Belgia-Suedia, care…