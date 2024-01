Stiri pe aceeasi tema

- Un presupus atac israelian in Liban a ucis un inalt oficial din forța de elita a lui Hezbollah Radwan, relateaza agenția de presa Reuters, citand trei surse de securitate.Nu exista niciun comentariu imediat din partea Israelului. Rapoartele din Liban indica ca oficialul a fost ucis cand o…

- Liderul suprem al Iranului provoaca o unda de șoc in Orientul Mijlociu: apel la toate statele musulmaneLiderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a cerut duminica statelor musulmane "sa rupa relatiile politice cu Israelul macar pentru o perioada de timp limitata", transmite Reuters, care…

- Iranul și-a anunțat oficial poziția contra Israelului in razboiul acestuia cu teroriștii Hamas, declanșat odata cu atacul sangeros al acestora din 7 octombrie.Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a lansat miercuri un apel catre statele musulmane sa-si suspende exporturile de petrol…

- SUA considera ca exista un "risc ridicat" de extindere in Orientul Mijlociu a conflictului dintre Israel și Hamas, in condițiile in care gruparile militante care acționeaza drept interpuși ai Iranului continua sa vizeze trupele americane staționate in regiune, relateaza CNN."Suntem vigilenți, pentru…

- „Se intampla acum: Mii de pușcași marini americani tocmai au aterizat in Israel, al treilea razboi mondial, ALERTA MAXIMA", se arata in postarile care impartașesc videoclipul pe platforma de socializare X, cunoscuta anterior sub numele de Twitter.Capturi de ecran din videoclip au fost, de asemenea,…

- Armata israeliana a anunțat miercuri, 25 octombrie, ca avioanele sale au lovit infrastructura militara și lansatoare de mortar ale armatei siriene, ca raspuns la cele doua rachete lansate marți seara, 24 octombrie, in directia Israelului, relateaza Reuters.Bombardamentele Israelului au avut loc azi-noapte,…

- Armata israeliana a declarat miercuri ca a lovit infrastructura militara din Siria ca raspuns la tirurile de marti in directia Israelului, transmite AFP. „Avioanele de razboi ale armatei israeliene au lovit infrastructuri militare si lansatoare de mortar apartinand armatei siriene ca raspuns la tirurile…

