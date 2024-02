Stiri pe aceeasi tema

- Un taxi autonom Waymo, apartinand grupului Alphabet, firma-mama a Google, a fost vandalizat si incendiat de catre mai multe persoane, in weekend, la San Francisco, in California, fara ca cineva sa fie ranit, in timp ce circula in oras fara pasageri la bord, relateaza AFP.

- In imaginile surprinse de camerele video de supraveghere se observa momentul in care un barbat cu gluga pe cap da foc mașinii. Autovehiculul a fost cuprins imediat de flacarile imense iar, la un moment dat, bateria mașinii a explodat, panicandu-i pe localnici.Oamenii au sunat la 112 iar pompierii au…

- Accident teribil! un ziarist cunoscut, in stare grava la spital. Bogdan Stamatoiu, redactorul-sef adjunct al GSP, a fost implicat intr-un grav accident rutier in Pantelimon, in jurul orei 13. Mașina in care se afla a intrat intr-un stalp de electricitate. Jurnalistul a ajuns in stare grava la spital.…

- Incident grav in cursul noptii trecute in Timisoara. Directorului general de la SC Piete SA Timisoara, Mirel Pop, i-a fost incendiata masina de serviciu in fata locuintei. In jurul orei 2.58 a fost semnalat prin apel la 112 faptul ca un autoturism arde pe strada Basarabia, din Timisoara. La fata locului…