Atac mafiot în Maramureș! Cabană și mașini incendiate, s-ar fi tras cu mitraliere aduse din Ucraina Mai multe persoane au distrus utilajele folosite de o societate, dar si o cabana in care erau cazati muncitorii din Maramureș . Paznicul cabanei a fost sechestrat, iar mai multe persoane au tras cu arme de proveniența ucrainenana. Fapta a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, intr-o zona izolata din judet. In zona se poate ajunge doar cu o drezina sau mocanița. Totul s-ar fi intamplat din cauza ca societatea comerciala caștigase o licitație pe mai multe zone impadurite. Conform datelor furnizate de Politia judeteana Maramures, ancheta a fost deschisa dupa ce administratorul unei societati… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

