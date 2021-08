Atac lângă aeroportul din Kabul: Avion medical german, pregătit să ajute la evacuarea persoanelor rănite Un avion medical german este pregatit sa zboare la Kabul si sa ajute la evacuarea persoanelor care au fost ranite joi in atacul de langa aeroport, a anuntat ministrul german al apararii Annegret Kramp-Karrenbauer, dupa ce Germania si-a incheiat operatiunile de evacuare, informeaza Reuters.



"Am oferit un Medevac (avion pentru evacuare medicala) care sa transporte persoanele ranite", a declarat Kramp-Karrenbauer in fata jurnalistilor la Berlin, adaugand ca aparatul, un Airbus, este in drum dinspre Kabul spre capitala uzbeca Taskent, unde va ramane in standby si pregatit sa se intoarca…

