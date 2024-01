Fostul șef al serviciului german de securitate internă este monitorizat pentru extremism de agenția pe care a condus-o. Ce riscă Hans-Georg Maassen, 61 de ani, care intre 2012 și 2018 a fost responsabil de protejarea Germaniei fața de amenințari extremiste și acțiuni in masura sa ii puna in pericol sistemul democratic, este monitorizat pentru extremism de Oficiului Federal pentru Protecția Constituției agenția de securitate interna a Germaniei, serviciul de informații pe care l-a condus, relateaza Bild și agenția Reuters.Maassen a fost demis in 2018 din fruntea Oficiului Federal pentru Protecția Constituției (BfV), dupa ce a fost acuzat ca acorda o importanța redusa amenințarilor reprezentate de extrema dreapta.A devenit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

