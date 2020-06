Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvați Romania considera inacceptabile propunerile din proiectul inițiat de Jandarmeria Romana privind organizarea și desfașurarea adunarilor publice. USR ii cere ministrului de Interne, Marcel Vela, intr-un comunicat de presa, sa anunțe public daca susține propunerile ale Jandarmeriei.Citește…

- Un proiect de lege elaborat de un grup de lucru din cadrul Jandarmeriei Romane aduce modificari cadrului legal privind desfașurarea de manifestații publice. Proiectul de lege a fost elaborat de Grupul de Lucru din cadrul Jandarmeriei Romane și definitivat in 27 mai. Urmeaza ca draftul de lege sa ajunga…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede ca parintii isi pot lua zile libere pentru supravegherea copiilor si in perioada imediat urmatoare incetarii starii de urgenta, pana la incheierea anului scolar. Legea vizeaza aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a transmis sambata raspunsuri pentru unele intrebari legate de contextul starii de alerta. Astfel, in privința evenimentelor familiale, GCS a precizat ce trebuie sa avem in vedere in cazul in care evenimentul este organizat in aer liber sau in spații inchise. Intrebare:…

- DOCUMENT/ Au fost publicate propunerile de relaxare ce vor fi aplicate dupa 15 mai in Eveniment / on 09/05/2020 at 13:44 / Un set de masuri de relaxare, ce vor fi aplicate dupa data de 15 mai, odata cu ieșirea din starea de urgența și intrarea in cea de alera, a fost publicat, sambata, pe site-ul…

- Un barbat din Vatra Dornei a fost amendat cu 2.000 de lei pentru ca s-a deplasat cu masina personala la o spalatorie auto din oraș. Cetațeanul spune ca va contesta amenda invocand faptul ca autoritatile au anunțat ca este permisa aceasta acțiune.Barbatul avea declarația pe propria raspundere completata…

- Prefecturile din toata tara au primit o nota prin care li se interzice sa comunice public orice fel de informatii referitoare numarul de teste COVID – 19 efectuate, numarul de persoane depistate pozitiv in urma efectuarii acestor teste, dar si date despre starea de sanatate a pacientilor depistati pozitiv…