- Jurnalista Vera Girich a murit in propria casa, in urma atacului de joi, 28 aprilie, cu rachete rusești asupra capitalei Kiev, relateaza The Guardian. Trupul Verei a fost gasit sub daramaturi vineri dimineața, a anunțat Radio Europa Libera din Ucraina. ”Jurnalista și producatoarea Radio Europa Libera…

- Ucraina e din nou ținta unor bombardamente feroce, iar rușii vizeaza civili, fara ca macar sa mai pretinda altceva. Orașul Harkov a fost puternic bombardat. Rușii au atacat și o uzina militara aflata la periferia Kievului. Anterior, anunțasera ca vor ținti din nou zone din nordul țarii, din cauza atacului…

- SUA considera ca Rusia a inceput sa-și intareasca trupele din regiunile Luhansk și Donețk, in estul Ucrainei, intrucat un convoi de vehicule se apropie de orașul ucrainean Izium dinspre nord, a declarat luni un inalt oficial american din domeniul apararii, citat de CNN și The Guardian. Potrivit oficialului,…

- Armata ucraineana sustine, intr-un raport dat publicitatii marti dimineata, ca fortele ruse mai au munitie si mancare pentru cel mult trei zile, informeaza The Guardian, citata de News.ro. “Conform informatiilor pe care le avem, fortele ruse de ocupatie care actioneaza in Ucraina au munitie si mancare…

- Lupte intense in interiorul orasului port Mariupol, unde trupele rusesti au reusit sa-si croiasca drum prin coloane de blindate. 300.000 de oameni sunt inca blocati acolo, prinsi sub bombardamente. Rutele de evacuare sunt blocate. Ministrul ucrainean de Interne a declarat vineri ca va dura ani de zile…

- Departamentul de Stat al SUA a confirmat ca un cetațean american a murit, joi, in Ucraina, dupa informațiile aparute in spațiul public, potrivit carora, un american ar fost ucis in timpul bombardamentelor rusești, in orașul Cernihiv, din nordul Ucrainei, noteaza The Guardian. Un purtator de cuvant al…

- Ministrul Vasile Dincu a declarat joi la Digi 24, ca NATO a primit raspunsurile Rusiei in privința garanțiilor de securitate, ceea ce inseamna ca exista in continuare posibilitatea negocierii pe tema crizei ucrainene. Prezent al Bruxelles, la reuniunea miniștrilor apararii din NATO, Dincu a precizat…