Atac cu spray paralizant într-un troleibuz &"Oamenii au început sa tușeasca și s-au plâns ca nu mai pot respira&", a declarat un martor al incidentului. Șoferul a reacționat prompt și, în cele din urma, troleul a fost evacuat în stația de pe strada Memorandumului, fara a fi nevoie de intervenția ambulanței. Conducerea Companiei de Transport Public a confirmat incidentul. &"Într-adevar, niște tineri au dat cu spray paralizant într-un troleu care circula pe linia 25. Am trimis toate informațiile catre Poliție, care acum încearca sa dea de urma celor care au… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

