Atac cu rachete la o bază americană. Zece proiectile au fost lansate miercuri Iranul a lansat, miercuri, un atac cu rachete. Potrivit sursei citate, baza lovita de cele 10 rachete adapostește mai mulți soldați americani. Mai multe rachete au lovit cladiri, in februarie, in apropiere de ambasada americana de la Bagdad. Atacurile cu rachete contra soldatilor, diplomatilor sau a instalatiilor Statelor Unite in Irak s-au inmultit de la sfarsitul lui octombrie 2019. Ele au ucis un american si un soldat irakian. Niciunul dintre cele 19 atacuri inregistrate din 28 octombrie nu a fost revendicat, dar Washingtonul acuza ca in spatele ostilitatilor s-ar afla factiunile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- ​Mai multe rachete au cazut, duminica, in apropierea ambasadei SUA la Bagdad. Acesta este al 19-lea atac contra intereselor americane in Irak in ultimele patru luni, transmite Agerpres. Explozii puternice au fost auzite in centrul Bagdadului, in ‘zona verde’ unde se afla sediile unor institutii irakiene…

- S-au auzit explozii puternice in centrul Bagdadului unde se afla ultrasecurizata Zona verde, sediul institutiilor irakiene si al mai multor ambasade. Aceste explozii, care au avut loc in jurul orei 02.30 ora Romaniei, au declansat sirenele de la alarma ambasadei americane, potrivit unei surse…

- Televiziunea de stat din Iran a afirmat miercuri ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, incearca sa minimalizeze pagubele provocate de atacurile iraniene cu rachete asupra unor obiective americane din Irak. Iranul a lansat marti noaptea rachete asupra fortelor din Irak conduse de…

- Donald Trump a reacționat dupa ce Iran a atacat cu rachete balistice bazele al-Asad și cea din Erbil, din vestul Irakului, care gazduiesc soldați americani. „Totul este bine! Iranul a lansat rachete asupra a doua baze militare din Irak. Evaluarea victimelor și pagubelor este in desfașurare acum. Pana…

- UPDATE – Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat marti seara ca va face o declaratie miercuri dimineata dupa loviturile iraniene asupra unor baze militare din Irak unde stationeaza soldati americani, noteaza AFP. ‘Evaluarea pagubelor si victimelor este in curs. Pana in prezent, totul este…

- CHIȘINAU, 7 ian – Sputnik. Secretarul Consiliului Superior de Securitate Naționala al Iranului, Ali Shamkhani, a anunțat ca Teheranul pregatește 13 scenarii de razbunare pentru moarte generalului Qassem Soleimani, ucis in urma unui raid aerian in Bagdad. Shamkhani a declarat ca și cel mai slab scenariu…

- Președintele Iranului, Hassan Rouhani, a vizitat, sambata, casa din Teheran a familiei generalului Qassem Soleiman. Fiica liderului irakian ucis intr-un raid american a cerut razbunare pentru tatal ei, scrie CNN. "Cine va razbuna moartea tatalui meu?", l-a intrebat fiica lui Qassam Soleimani pe președintele…

- Cel putin opt persoane au fost ucise in noaptea de joi spre vineri in timpul bombardamentului asupra unui convoi pe aeroportul din Bagdad, la trei zile dupa atacarea ambasadei americane de catre demonstranti pro-iranieni, au anuntat oficiali ai serviciilor de securitate, transmite AFP. Aceste persoane…