Atac cu rachete asupra coaliției internaționale din Irak Mai multe rachete au fost lansate sambata in vestul Irakului asupra unei baze militare care adaposteste soldati americani si alte trupe din coalitia internationala antijihadista, au declarat pentru AFP un oficial al politiei irakiene si un soldat american. „Baza Ain al-Assad a fost vizata de 15 rachete” lansate din provincia al-Anbar, unde se afla aceasta baza militara irakiana, a declarat pentru AFP un oficial al politiei din regiune, sub protectia anonimatului. El a sustinut ca 13 dintre proiectile au fost doborate de apararea antiaeriana, in timp ce „doua au cazut in baza aeriana”. La randul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

