Atac cu cuţit împotriva unor elevi în nordul Chinei: Şapte morţi şi 12 răniţi Un barbat inarmat cu un cutit a ucis vineri sapte elevi si a ranit alti 12 in timp ce acestia se indreptau spre casa, intr-o localitate din nordul Chinei, au declarat autoritatile locale, relateaza AFP. Barbatul a fost arestat si elevii raniti au primit ingrijiri medicale, a indicat pe site-ul sau departamentul pentru propaganda din regiunea Mizhi, provincia Shaanxi, fara a da alte detalii. Varsta copiilor nu a fost specificata, insa in China elevii din gimnaziu au in general varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani. Atacurile cu cutit nu sunt rare in aceasta tara. In februarie, un barbat inarmat cu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Un atacator a ucis șapte elevi de gimnaziu in China, care se indreptau spre casa, vineri. Suspectul principal a fost prins, relateaza agenția Xinhua, citata de Reuters. Atacul s-a petrecut in regiunea Mizhi, in nord-vestul provinciei Shaanxi. 12 elevi au fost raniți in incident, ei primind ingrijiri…

- Criminalul a fost prins si arestat. Elevii raniti au primit ingrijiri medicale. Tragedia s-a produs cand elevii veneau la scoala. Deocamdata nu sunt cunoscute mai multe amanunte despre varsta lor, dar se pare ca victimele aveau varste intre 12 si 15 ani, a mai precizat presa chineza. …

- Cel putin sapte copii au fost ucisi, iar alti aproape 20 au fost raniti prin injunghiere in urma unui atac produs in China, anunta autoritatile chineze.Incidentul a avut loc in provincia Shaanxi.

