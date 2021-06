Atac armat lângă Roma: Doi copii şi un bătrân, împuşcaţi mortal Doi copii si un batran au fost impuscati mortal pe o strada dintr-o comuna de langa Roma. Autorul atacului a fost gasit decedat intr-o casa din apropiere. Din primele informații se pare ca atacatorul s-ar fi sinucis. Poliția urma sa descinda la locuința cu pricina. Barbatul se baricadase timp de cateva ore. Conform Agerpres, un barbat in varsta de 74 de ani ce se afla in tranzit cu bicicleta se numara printre victime. De asemenea, in atac au mai murit doi copii in varsta de 5 și 10 ani. Aceștia se jucau pe strada la momentul atacului. Autorul atacului avea 34 de ani, avea probleme psihice si isi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a deschis focul, duminica dimineata, in strada in comuna Ardea, de langa Roma. Doi copii și un varstnic și-au pierdut viața, iar atacatorul, de 34 de ani, s-a sinucis, au informat autoritatile locale, citate de Reuters și Agerpres . Potrivit presei italiene, barbatul ucis in incident, in varsta…

- Un barbat a deschis focul duminica dimineata in strada intr-o comuna de langa Roma, omorand un om in varsta si doi copii, un incident mai rar intalnit in Europa, transmite Reuters, citand autoritatile locale din Ardea. Atacatorul a fost gasit mort mai tarziu intr-o casa din apropiere, aparent ca urmare…

- Un barbat a deschis focul duminica dimineata in strada intr-o comuna de langa Roma, omorand un om in varsta si doi copii, un incident mai rar intalnit in Europa, transmite Reuters, citand autoritatile locale din Ardea. Atacatorul, un trentagenar, a fost gasit mort mai tarziu intr-o casa din apropiere,…

- Un barbat a deschis focul duminica dimineata în strada într-o comuna de lânga Roma, omorând un om în vârsta si doi copii, un incident mai rar întâlnit în Europa, transmite Reuters, citând autoritatile locale din Ardea. Atacatorul a…

- Trei persoane au fost ucise, duminica, 13 iunie, in Ardea, o localitate din apropierea Romei. Un tanar in varsta de 34 de ani, cu probleme psihice, i-a impușcat mortal. Doi minori, unul in varsta de cinci ani și altul in varsta de zece ani, au fost impușcați mortal, alaturi de un varstnic de 74 de […]

- Un bebelus in varsta de o luna din localitatea Ghidigeni, judetul Galati, a fost internat in stare grava la Spitalul de Copii, tatal sau sustinand ca l-a lovit in cap in somn, dat fiind ca dormeau in acelasi pat. Conform IPJ Galati, marti, Spitalul de Pediatrie din județ a sesizat Politia cu privire…

- Un atac armat a avut loc, marți, intr-o școala din Rusia. Au fost trase focuri de arma in orasul Kazan. In urma atacului armat șase copii si un profesor au murit, potrivit unor informatii preliminare, informeaza agentiile de presa ruse si AFP. „Potrivit primelor informatii, in urma atacului au murit…

- Un nou incident armat a avut loc, marti, la Paris, fiind ranite prin impuscare doua persoane, o fata in varsta de zece ani si tatal acesteia, anunta autoritatile franceze, conform publicatiilor Le Figaro si Paris-Normandie, citate de Mediafax.