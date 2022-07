Atac armat la universitate: trei persoane au fost ucise Trei persoane au murit, duminica, intr-un atac la o universitate din Manila. Potrivit autoritatilor, pare sa fi fost vorba de un asasinat, transmite AFP. Tragedia a avut loc la Universitatea Ateneo, in timp ce studenti la Drept si familiile lor soseau pentru ceremonia de inmanare a diplomelor, la care urma sa fie prezent si presedintele […] The post Atac armat la universitate: trei persoane au fost ucise appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

