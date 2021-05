Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane au fost ucise, duminica, intr-un incident armat produs in statul american Colorado, afirma surse din cadrul politiei citate de agentia Associated Press și preluat de mediafax. Un individ a deschis focul intr-o parcare de autorulote situata la periferia estica a orasului…

- Cel putin opt persoane au fost ucise in atacul cu arma de foc produs joi seara la Indianapolis, in statul american Indiana, a anuntat politia, transmit Reuters si AFP. Atacatorul s-a sinucis, a mentionat politia. Un prim bilant al incidentului de la o facilitate a companiei de curierat FedEx indica…

- In seara zilei de 10 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Lunca Corbului s-au sesizat cu privire la faptul ca, in curtea unei locuinte din localitatea Barla, se desfasoara un eveniment privat (taiere de moț) la care participau mai multe persoane. Organizatorul si alte douasprezece…

- Poliția din Constanța a sancționat 17 persoane care participau la o petrecere organizata la un restaurant din oraș cu amenzi in valoare totala de 21.000 de lei. Administratorul localului a fost și el sancționat cu 12.000 lei și in plus i-a fost suspendata activitatea economica. In total, au fost date…

- Potrivit Ziare.com , atacul armat a izbucnit duminica intr-un local improvizat, folosit și ca atelier mecanic auto. Pompierii din Chicago au confirmat bilanțul provizoriu, care conține doua decese.Unul dintre participanții la petrecere a inceput sa traga inauntru și a impușcat numeroase persoane", a…

- Potrivit Ziare.com , atacul armat a izbucnit duminica intr-un local improvizat, folosit și ca atelier mecanic auto. Pompierii din Chicago au confirmat bilanțul provizoriu, care conține doua decese.Unul dintre participanții la petrecere a inceput sa traga inauntru și a impușcat numeroase persoane", a…

- Cel putin 15 persoane au fost impuscate, doua dintre ele mortal, duminica, in timpul unei petreceri improvizate intr-un garaj din Chicago, relateaza AFP preluat de news.ro Vezi și: Florin Cițu, dupa ședința CNCCI: Ne pregatim pentru un numar mai mare de cazuri, pentru a fi precauți “Unul…

- Politistii din cadrul Politiei oras Pogoanele, in timpul actiunilor de verificare, au constatat ca la o societate comerciala de pe raza de competența era in desfasurare un eveniment privat. In urma verificarilor, polițiștii au constatat ca este vorba despre o petrecere aniversara, la care participau…