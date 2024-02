Stiri pe aceeasi tema

- Doi atacatori au fost uciși intr-o tentativa de asalt la principalul tribunal din Istanbul, marți, a anunțat ministrul turc de interne X.Atacatorii decedați sunt un barbat și o femeie, potrivit ministrului de interne Ali Yerlikaya. El a precizat ca aceștia erau membri ai grupului armat marxist-leninist…

- Accidentul s-a produs luni pe A21, in provincia Brescia, fiind implicate 100 de autovehicule, potrivit Quotidiano Nazionale, citat de Ziare.ro. In urma impactului, 20 dintre acestea au fost puternic avariate, una a luat foc, iar zeci de oameni au ramas blocați in mașini.Operațiunile de salvare, care…

- Un camion a intrat intr-un grup de pietoni in centrul orașului Passau, vineri de dimineața, iar o femeie a murit. Fiica ei de 11 ani și alte cinci persoane, inclusiv șoferul camionului, au fost ranite, scrie Bild.Potrivit unui purtator de cuvant al poliției, șoferul camionului a intrat in șase pietoni.…

- Un atac armat a avut loc sambata intr-un centru comercial din Florida, SUA. Un barbat a murit, iar mai multe persoane au fost ranite, transmite The Guardian. Șeful poliției din Șeful poliției din Ocala a declarat ca barbatul a murit, dupa ce a fost impușcat de mai multe ori intr-un centru comercial,…

- Un atac armat a avut loc in apropierea unei universitați din capitala Cehiei, joi, 21 decembrie 2023, Mai multe persoane și-au pierdut viața și cateva zeci de victime au fost ranite, potrivit primelor informații transmise de catre autoritațile de la Praga. Ce se știe pana la momentul redactarii acestui…

- Doua persoane au fost ucise și o alta ranita intr-un schimb de focuri de arma in orașul elvețian Sion, a anunțat luni poliția, potrivit agenției Reuters. Poliția din cantonul Valais a informat ca suspectul, un barbat neidentificat, a tras mai multe focuri de arma in doua locuri diferite din Sion, un…

- Cel putin noua muncitori au murit si alti 23 au fost raniti intr-un atac asupra unei mine de aur din nordul Peru, care a dus la arestarea a sapte atacatori, a anuntat sambata seara Ministerul de Interne, potrivit AFP, citata de News.ro.

- Un atac armat a avut loc, astazi dimineața, intr-o stație de autobuz de la periferia Ierusalimului. Trei persoane au murit, iar alte șase au fost ranite, dintre care doua grav, potrivit Times of Israel, transmite digi24.ro.