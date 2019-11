Atac armat la Ambasada SUA din Ankara. Trei persoane au fost condamnate Trei barbati au fost condamnati la pedepse cu inchisoarea cuprinse intre mai mult de trei ani si mai mult de zece ani, pentru "apartenenta la o organizatie terorista" si "acte menite sa saboteze relatiile cu o tara straina", a relatat agentia de presa Anadolu. Al patrulea acuzat a fost achitat, potrivit agentiei.



La 20 august 2018, una sau mai multe persoane au tras de mai multe ori dintr-o masina asupra fatadei misiunii diplomatice americane, fara a face victime.



Unul dintre cei trei barbati condamnati a recunoscut in timpul audierii ca a "comis acest act stupid" din "patriotism"… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal turc a condamnat joi trei persoane in legatura cu focurile de arma trase impotriva ambasadei americane de la Ankara, anul trecut, in plina criza diplomatica intre Turcia si SUA, informeaza AFP potrivit Agerpres. Trei barbati au fost condamnati la pedepse cu inchisoarea cuprinse intre…

- Un tribunal turc a condamnat joi trei persoane in legatura cu focurile de arma trase impotriva ambasadei americane de la Ankara, anul trecut, in plina criza diplomatica intre Turcia si SUA, informeaza AFP. Trei barbati au fost condamnati la pedepse cu inchisoarea cuprinse intre mai mult…

- Patru primari apartinand principalului partid de opozitie prokurd din Turcia au fost destituiti sambata si inlocuiti cu edili proguvernamentali, a anuntat agentia nationala de presa turca Anadolu, citata de AFP si Reuters potrivit Agerpres Primarul localitatii Suruc, in provincia Sanliurfa, si primarii…

- Turcia va deschide portile pentru refugiatii sirieni care doresc sa ajunga in Europa daca Uniunea Europeana nu ii ofera suficient sprijin financiar, a declarat joi la Budapesta presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, insistand ca Turcia nu poate duce singura povara intretinerii acestor migranti,…

- ''Indiferent ca vom primi sau nu sprijin, vom continua sa-i primim pe oaspetii nostri, dar numai pana la un anumit punct (...) Daca vom constata ca aceasta nu mai merge, nu vom avea alta optiune decat sa deschidem portile'' catre Europa, a spus Erdogan, citat de AFP, la o conferinta de presa comuna…

- Ministri din Turcia si Grecia s-au intalnit joi la Ankara, pe fondul unei cresteri accentuate a sosirilor de migranti dinspre Turcia in Grecia, relateaza DPA. Ministrul turc de interne, Suleyman Soylu, si ministrul grec pentru migratie, Giorgos Koumoutsako,s au discutat despre politicile…

- Prima parte a sistemului a fost livrata in luna iulie, in pofida avertismentelor lansate de Statele Unite privind posibile sancțiuni economice. Relațiile intre Ankara și Washington au devenit tensionate in urma deciziei Turciei de a achiziționa sistemul antibalistic S-400 din Rusia. In replica,…

- Ministerul Apararii din Turcia a anunțat duminica dupa-masa ca a doua baterie a sistemului antibalistic S-400 achiziționat din Rusia a fost livrata, iar sistemul va fi activat in luna aprilie din anul 2020, relateaza Reuters, conform Mediafax.Prima parte a sistemului a fost livrata in luna…