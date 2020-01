Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite in atacul armat din centrul orasului Ottawa, a anuntat Politia canadiana, dand asigurari ca nu mai exista niciun risc, anunța MEDIAFAX.O persoana a murit, iar alte trei sunt spitalizate in stare grava in urma atacului produs in zona Gilmour…

- Pompierii din Aiud au fost solicitați sa intervina sambata pentru cautarea unei persoane disparute, posibil inecate, pe raul Mureș, pe raza localitații Radești. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Aiud intervine sambata, in jurul orei 14:30, pentru cautarea unei persoane disparute (posibil inec)…

- Cel puțin zece persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit la bordul portavionului Amiral Kuznețov, ancorat intr-un doc din Murmansk, in nord-vestul Rusia, a declarat o sursa, citata de agenția Tass."Zece persoane au fost ranite: majoritatea au fost intoxicate cu produse inflamabile",…

- Cinci persoane au murit și alte 20 sunt ranite dupa erupția unui vulcan turistic în White Island, în nordul Noii Zeelande, a anunțat poliția, citata de AFP."18 persoane sunt internate, unele au arsuri grave", declarat comisarul adjunct John Tims, care a menționat ca nu…

- Austria are probleme cu obiceiurile legate de demonii Krampus care par sa o fi luat razna în ultimii ani, dupa ce poliția a înregistrat o creștere a violențelor și a beției, în perioada sarbatorilor de iarna, arata The Guardian. Barbați care poarta costume și maști, pentru a reprezenta…

- Doua persoane au fost ucise și alte trei au fost ranite, vineri, la Londra, in urma unui atac cu arma alba comis pe London Bridge. Potrivit presei, acesta avea asupra sa o falsa vesta cu explozibili. Polita londoneza a incadrat atacul drept unul „terorist”. Poliția metropolitana a transmis ca autorul…

- Focuri de arma auzite langa Podul Londrei. Poliția confirma ca "se confrunta cu un incident". Conform unor noi informații, poliția ar fi impușcat și ranit serios o persoana dupa ceea ce ar fi putut fi un atac cu cuțitul. Alte informații vorbesc despre cel puțin o persoana care sa fi fost ucisa in…

- Politia indoneziana a anuntat luni ca a arestat zeci de suspecti in nord-vestul tarii in urma unui atac sinucigas comis saptamana trecuta si soldat cu un mort si sase raniti, relateaza AFP potrivit Agerpres. Aproximativ 45 de suspecti au fost arestati la Medan, in nordul insulei Sumatra, unde miercuri…